Туман и холод: Кузбасские синоптики предупредили о морозах до -49°С

На территории Кемеровской области установились суровые морозы. Во многих сибирских городах воздух остывал до -47°С.
Синоптики предупреждают, что холодная погода продержится в регионе до этих выходных. Потеплеет до комфортных -15°С только в первые дни февраля.
А пока эксперты призываются отказаться от дальних поездок, так как в некоторых районах Кузбасса похолодает до -49°С.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
25.01
|
-38,-43,
при прояснениях -44,-49,
при сохранении облачности
-33,-38
|
-30,-35,
местами
-20,-25
|
Переменный
|
2-7
|
Небольшая облачность, ночью в горах местами небольшой снег, днем без осадков. Местами туман, дымка, изморозь
|
26.01
|
-33,-38,
местами до
-43
|
-29,-34,
местами
-23,-28
|
Северо-восточный
|
2-7
|
Без осадков
|
27.01
|
-31,-36,
местами до
-42
|
-23,-28,
местами
-17,-22
|
Ночью северо-восточный,
днем западный
|
2-7
|
Без осадков
novokuznetsk.su
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