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Новость от 24 января 2018

Туман и холод: Кузбасские синоптики предупредили о морозах до -49°С

На территории Кемеровской области установились суровые морозы. Во многих сибирских городах воздух остывал до -47°С.

Синоптики предупреждают, что холодная погода продержится в регионе до этих выходных. Потеплеет до комфортных -15°С только в первые дни февраля.

А пока эксперты призываются отказаться от дальних поездок, так как в некоторых районах Кузбасса похолодает до -49°С.

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

25.01

-38,-43,

при прояснениях -44,-49,

при сохранении облачности

-33,-38

-30,-35,

местами

 -20,-25

Переменный

2-7

Небольшая облачность, ночью в горах местами небольшой снег, днем без осадков. Местами туман, дымка, изморозь

26.01

-33,-38,

местами до

 -43

-29,-34,

местами

 -23,-28

Северо-восточный

2-7

Без осадков

27.01

-31,-36,

местами до

 -42

-23,-28,

местами

-17,-22

Ночью северо-восточный,

днем западный

2-7

Без осадков

 

novokuznetsk.su

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