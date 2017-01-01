Туман и холод: Кузбасские синоптики предупредили о морозах до -49°С

На территории Кемеровской области установились суровые морозы. Во многих сибирских городах воздух остывал до -47°С.

Синоптики предупреждают, что холодная погода продержится в регионе до этих выходных. Потеплеет до комфортных -15°С только в первые дни февраля.

А пока эксперты призываются отказаться от дальних поездок, так как в некоторых районах Кузбасса похолодает до -49°С.