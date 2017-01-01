Зубные протезы: обзор материалов для протезирования

Хорошо если зубов тридцать два, а если восемь? Ну, пусть не восемь, а двадцать восемь – почти все. Жевать и так можно, тем более что человек не собака – ко всему привыкает, правильно? Конечно, не правильно! – иначе, зачем бы мы стали этот разговор затевать?

Честно сказать, при потере одного и даже нескольких зубов пережевывать пищу вы сможете вполне качественно, НО! Природа не терпит пустоты, а поэтому если в зубном ряду отсутствует хотя бы один зуб, то соседние зубы начинают отклоняться, чтобы закрыть этот промежуток.

Дальше – больше! Из-за атрофии костной ткани возникают хронические воспалительные процессы, появляются преждевременные морщины. Со временем нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава, из-за этого возникают щелчки при открывании рта, хронические головные боли и т.д. А ещё из-за убыли костной ткани усложняется и удорожается имплантация. Одним словом, утраченный зуб необходимо восстановить, и как можно скорее – тут обсуждать нечего!

Правильно подобранная и качественно изготовленная ортопедическая конструкция помогает надолго сохранить оставшиеся зубы, предупредить преждевременное старение, вернуть уверенность в себе, и конечно, позволяет «жевать – не переживать»! Но вот вопрос, какой материал предпочесть? Давайте разберемся.

А) Пластмасса. Основное назначение пластмассовых протезов – временно заместить отсутствующий зуб. Материал этот быстро стирается, меняет цвет под воздействием пищевых красителей и впитывает запахи, а вы ведь не хотите, чтобы у вас пахло изо рта?

Б) Металл. В своё время золотые (или «под золото») коронки были в моде, но вряд ли вы согласитесь щеголять металлическими «фиксами» сейчас. Непривлекательный внешний вид является основным минусом таких коронок. Кроме того у многих пациентов бывает аллергия на металл, в результате – постоянный привкус металла и воспаление десен.

В) Керамика. Прекрасный вариант. Из керамики можно делать коронки, которые трудно отличить от родных зубов, но есть и минусы. Классическая керамика – это достаточно хрупкий материал, поэтому ставят его обычно только на передние зубы. Есть ещё прессованная керамика, которая гораздо прочнее, но стоимость таких коронок очень высока.

Металлокерамика. Металлический каркас, облицованный керамикой позволяет делать протезы высокой прочности с неплохой эстетикой. Поэтому металлокерамика лет 15 назад начала очень быстро вытеснять металлические протезы. Но время идёт, технологии совершенствуются, а требования пациентов к эстетике растут. Здесь стоит оговориться, что металлокерамические коронки всё-таки выглядят не очень естественно во рту, ведь металлический каркас лишает коронки прозрачности. Кроме того, сохраняются риски аллергической реакции на металл.

Д) Диоксид циркония. Коронки из диоксида циркония появились относительно недавно, хотя с точки зрения эстетики это превосходный материал: он имеет белый цвет и прозрачность, свойственную живым тканям зубов. Кроме того, диоксид имеет абсолютную биосовместимость – не известно ни одного случая аллергической реакции на него. Однако это очень твёрдый материал и для его качественной обработки требуются высокоточные автоматизированные фрезерные станки. Из-за сложности обработки диоксида циркония, протезы изготавливаются только в современных зуботехнических лабораториях и достаточно дороги, но если в клинике своя лаборатория, то это не проблема!

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