«Завалят» деньгами: В феврале пенсионеров ждёт очередная индексация

В феврале 2018 года россиян ждёт очередная индексация ежемесячных денеждных выплат.

На сколько конкретно повысят ЕДВ, пока не решено, обсуждаются варианты с 2,5 процентным и с 3,2 процентным ростом. В деньгах прибавка составит около 100 рублей.

ЕДВ получают ветераны, инвалиды, дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Пенсионеры получают ЕДВ одновременно с пенсией.