Как согреться в аномальные морозы: топ неожиданных способов

Морозы как всегда ударили внезапно. Город почти замер. Прохожие спешат, кутаясь в шарфы и подтянув плечи.

Забегая с мороза, хочется сразу чашку горячего чая, или кофе, или шоколада... А согреться можно и хлебом! Он греет дольше и эффективнее любого горячего напитка.

Энергия хлеба идет на выработку тепла, хлеб – топливо для каждой нашей клеточки, а чай просто повышает температуру физическим способом — недолговременно и малоэффективно.

Итак, топ согревающих хлебов от «Сибирского хлеба»:

1. Хлеб «Солнечный». 310 ккал. Продукт сравнительно молодой, на рынке всего несколько месяцев. Это ароматный пшеничный хлеб, обогащенный ржаным ферментированным солодом. Семена льна и подсолнечника делают его богатым полезными жирными кислотами, что не просто дает энергию, а еще «умасливает» в буквальном смысле нашу кожу, делает эластичными и молодыми стенки сосудов.

2. Хлеб «Атлант». 310 ккал. Уже 10 лет он самый часто покупаемый хлеб от «Сибирского хлеба»! Насыщенный ржаной вкус со сластинкой, очень много семян подсолнечника, аромат, поднимающий настроение в любую погоду. «Атлант» стимулирует процессы пищеварения, благотворен для нервной системы, несет буквально энергию солнца, благодаря изобилию семян подсолнечника.

3. Батон «Любимый». 280 ккал. Классический белый сдобный батон. Хрустящая румяная корочка и тонкий аромат разогреют аппетит. В холода каждая калория пойдёт на разогрев, ни одна не задержится на ваших боках.





Пусть вам будет тепло. Ваш

На правах рекламы.