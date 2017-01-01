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Новость от 24 января 2018

Тулеев распорядился: Проезд в общественном транспорте 26 января будет бесплатным

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принял решение сделать проезд в общественном транспорте 26 января бесплатным в честь 75-летия области.

Жители Новокузнецка и других городов области смогут безвозмездно проехать на автобусах, троллейбусах и трамваях.

Кроме того, эта пятница, 26 января, будет сокращённым рабочим днём для работников бюджетной сферы. С таким же предложением глава региона обратился к руководителям частных предприятий и организаций.

Это поможет кузбассовцам получить положительные эмоции и поучаствовать в праздничных мероприятиях, считает Аман Тулеев. 

novokuznetsk.su

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