Отстранить: Тулеев уволил брата Мовшина за пожар в автобусе

Грустный январь для семейства Мовшиных.

Губернатор Аман Тулеев уволил директора ГПКО «Кемеровская автоколонна 1237» Владимира Мовшина из-за сгоревшего в Рудничном районе Кемерова автобуса.

НЕФАЗ ехал по маршруту № 32 у него выгорел моторный отсек, кабина водителя и салон автобуса общей площадью 15 кв. м. В происшествии никто не пострадал благодаря правильным и оперативным действиям водителя.

По предварительным данным причиной возгорания стало замыкание в блоке управления жидкостного предпускового подогревателя двигателя.

Автобус обслуживала «Кемеровская автоколонна 1237».

В департаменте подчеркнули, что происшествие случилось в результате недопонимания руководителем предприятия всей меры ответственности перед людьми за безопасность перевозок пассажирским транспортом, полной бесконтрольности технического состояния автобусов.

Директор автоколонны 1237 Владимир Мовшин — брат Юрия Мовшина, которого осудили на прошлой неделе на 4,5 года за ДТП с четырьмя погибшими.