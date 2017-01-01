В Новокузнецке кондуктор высадила в 35-градусный мороз ребёнка — наступила неожиданная развязка

Новость о том, что 23 января кондуктор маршрутки № 90 в 35-градусный мороз высадила 11-летнего ребёнкаиз автобуса, облетела все местные и федеральные СМИ.

Многие горожане однозначно осудили действия кондуктора, хотя была озвучена, только лишь точка зрения родителей ребёнка. А представители частных перевозчиков заявляли, что выводы делать рано, пока не закончилась внутренняя проверка, но бурю негодования горожан уже было не остановить.

Как рассказала ВашГород.ру директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова, оказалось, что девочку кондуктор не высаживала.

«Чтобы выяснить все обстоятельства, была устроена процедура опознания. Так как в рассказе ребёнка было очень много неточностей. Мы собрали кондукторов с маршрута № 90, но девочка не узнала ни одного из них. Тогда ребёнка отвезли на конечную остановку, где находилось ещё два автобуса. Школьница показала на того, кондуктора с которым ехала.

Кондуктор также узнала девочку и рассказала, как было дело. Она получила две транспортные карты — одну от взрослого, вторую от ребёнка. На карте девочки денег не оказалось, после чего кондуктор вернула карту со словами «на карте кончились деньги, скажи родителям, что нужно её пополнить» и пошла дальше по салону обилечивать пассажиров. Выходить ребёнка никто не просил«, — сообщила Евгения Корюкова.

В итоге девочка заплакала и призналась, что её никто не высаживал, она из автобуса вышла сама. Оказалось, школьнице просто стало неловко из-за сложившейся ситуации и она сама вышла раньше своей остановки.