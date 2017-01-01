Мнение: Январская стужа, согревающий случай

Председатель Новокузнецкого отделения Союза журналистов России и наша читательница Надежда Бейльман поделилась историей, приключившейся с ней на днях на улицах Новокузнецка.

«На днях в троллейбусе обронила кошелёк. На всякий случай (подсказали добрые люди) позвонила в диспетчерскую службу. Есть такая находка, ответили мне. Задали пару вопросов о содержимом и сказали, куда прийти.

Конечно, обрадовалась, что кошелек нашелся. Но больше за поступок , у которого есть имя, фамилии, отчество… Это — экипаж троллейбуса за номером 021 – водитель Светлана Михайловна Черепанова и кондуктор Татьяна Андреевна Галкина. Спасибо вам, уважаемые!

Там, где мне вернули потерю, сказали, что я третья, кто за сегодня потерял и… нашёл. И ещё посоветовали: кладите на всякий случай в свой кошелёк записку с номером телефона – так будет быстрее!

Такие вот случаются истории в нашем городе: в январскую стужу согревают сильнее всего.

Надежда Бейльман, новокузнечанка»