Олигарх помог: В Новокузнецке появится новый спорткомплекс

Новый спортивный комплекс появится на территории школы №41. Проект был принят давно, в начале этой недели подписали соглашение о его реализации, а к работам приступят в ближайшее время, передаёт ТВН. Реализация этого проекта стала возможной благодаря деньгам выпускника этой школы – Владимира Лисина.

Планируется в новом спорткомплексе проводить различного уровня соревнования.

«Это будет отдельное здание. Его площадь – 1650 кв. м. В спорткомплексе будет тренажёрный, фитнес и игровой-спортивный залы и стрелковый тир. Оборудуют и уличную часть», — рассказал директор школы №41 Сергей Фиц.

Как уточнил замглавы Новокузнецка по соцвопросам Григорий Вержицкий, на тир большие планы – там будут проводиться дополнительные занятия в рамках допобразования, также рассматривается возможность размещения там школы по подготовке к стрельбе.

Работы планируют завершить к 31 августа 2018 года.