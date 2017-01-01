26 января в Кузбассе станет сокращённым рабочим днём

В честь юбилея области.

Губернатор Аман Тулеев сделал подарок для жителей Кузбасса — 26 января для работников бюджетной сферы будет сокращённым. А к руководителям частных предприятий и организаций глава региона обратился с аналогичным предложением.

По его мнению, такая мера принесёт дополнительные положительные эмоции жителям Кемеровской области и поучаствовать в праздничных мероприятиях.

В Кемерове 26 января пройдёт городское мероприятие с салютом.

В Новокузнецке кульминация празднования пройдёт 28 января на площади общественных мероприятий. Горожан порадуют концертом творческих коллективов. Также новокузнечане смогут принять участие в различных конкурсах, квестах и викторинах, а также в акции «Споем Кузбассу вместе.