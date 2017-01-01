Пошаговая инструкция: Как оформить ДТП без сотрудников ГИБДД

В ГИБДД Новокузнецка напомнили о правилах оформления ДТП по «Европротоколу», т.е без участия сотрудников Госавтоинспекции.

Отметим, обойтись своими силами можно только в том случае, если был нанесён незначительный материальный ущерб и нет пострадавших.

«Порядок действия для водителя в случае ДТП прописан в Правилах дорожного движения. Самое главное – немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство (п.2.5 ПДД РФ).

Необходимо включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки (15 метров от транспортных средств в населенных пунктах, 30 метров – вне населенных пунктов) (п.7.1 ПДД РФ, п.7.2) и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Дальнейшие действия теперь зависят от тяжести и последствий дорожно-транспортного происшествия. Если ДТП обошлось без пострадавших (п.2.6.1 ПДД РФ), участников не больше двух, между ними нет разногласий, оба водителя имеют действительные страховые полисы, а сумма ущерба составляет не более 50 000 рублей, можно оформить ДТП самостоятельно. В этом случае водители обязаны убрать автомобили с дороги, если те мешают движению. Однако предварительно необходимо составить схему ДТП, для чего снять на фотоаппарат, видеокамеру, смартфон или планшет положение автомобилей после аварии, полученные повреждения, а также все следы и предметы, относящиеся к ДТП. При этом на снимке необходима привязка к местности.

Кроме этого, не помешает записать данные свидетелей.

Далее нужно самостоятельно заполнить извещение о ДТП, прилагаемое к полису ОСАГО, в соответствии с предъявляемыми к нему правилами, после чего – передать заполненное и подписанное обоими водителями извещение о ДТП в страховую компанию». novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Тогда водители могут быстро разойтись, сэкономив своё время и не создавая проблем другим участникам дорожного движения