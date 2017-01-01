Апофеоз холода: Тепловые источники в Новокузнецке работают на пределе из-за аномальных морозов

Сегодня утром глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» рассказал, когда отступят морозы.

«По прогнозам синоптиков в понедельник-вторник (29-30 января) станет теплее. А сегодня, завтра и послезавтра – уже идёт апофеоз всего промерзания. И здания промёрзли, и тепловые источники работают на пределе, но стабильно и сети держат. Нужно дождаться тепла и вытерпеть», — уточнил мэр.

Он подчеркнул, что в городе введён режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, созданы аварийные бригады и подготовлены все необходимые материалы, чтобы в случае аварии быстро её ликвидировать. Вдобавок все котельные обеспечены углём.

«Чаще всего звонят жильцы с Запорожской, Лазо, с улицы Вокзальная – там идёт просадка по гидравлике. В сетях у нас потерь нет, всё работает чётко и без перебоев. Единственно, парение у нас идёт на Дружбы, там либо опять с оборудованием связано чего-то, либо маленький свищ. Сейчас даже трогать не надо. Поэтому отрабатываем сейчас всё с управляющими компаниями- там идёт просадка»,- рассказал глава.

Отметим, в эти дни воздух остывал в Кузбассе до -50 градусов.