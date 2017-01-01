Вот это поворот: В Кузбассе пресекли картельный сговор в покупке лекарств на 56,5 млн рублей

Накануне Седьмой Арбитражный апелляционный суд в Томске подтвердил правоту выводов Кемеровского УФАС в деле о картельном сговоре в лекарственных закупках. Представители антимонопольных служб ещё в 2017 году обвинили две компании ООО «ФАРГО» и АО «Фармакон» в сговоре и нарушении закона о защите конкуренции.

На договорной основе эти компании провели более 65 электронных аукционов. Причём их схема успешно работала с января 2015 года.

Они всегда действовали по одному принципу – одна из этих компаний делала при отсутствии других участников первое ценовое предложение, а вторая снижала цену на 1 % и становилось победителем закупки. Либо второе общество не делало ценовых предложений и побеждало первое при снижении цены аукциона на 0,5 %. Причем действовали компании с одних IP-адресов.

«Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе УФАС по Кемеровской области.

По решению суда, директора компаний оплатили штрафы по 20 тысяч рублей каждый. А одному из обществ уже назначен оборотный штраф в 658 тыс. руб. (от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов), второе административное дело еще находится в стадии рассмотрения.