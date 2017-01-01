Мечта Кузнецова: Почему в Новокузнецке не ремонтируют кинотеатр «Сибирь»

В эфире программы «Утро с мэром» глава Новокузнецка рассказал, почему до сих пор не отремонтирован кинотеатр «Сибирь».

«Моя большая мечта – заполучить кинотеатр «Сибирь» обратно. Решением одного из руководителей города было отдать несколько кинотеатров – «Сибирь», «Берёзку» и «Коммунар» за сложившуюся задолженность перед строителями. «Коммунар» вернули, «Берёзку» некоммерческая организация отремонтировала, а у «Сибири» я собственника не могу найти до сих пор. Есть множество людей – это долевые собственники и они его активно эксплуатируют. Шубы продают. Но у здания аварийное состояние. Там много вопросов по пожарной безопасности. По сути дела, там можно было бы сделать нормальный дворец творчества или детский кинотеатр. Прилегающую территорию нужно привести в нормальное состояние. Эти люди, не хочу о них говорить, их город весь знает, ведут себя просто не как новокузнечане», — посетовал Сергей Кузнецов.

Ранее он рассказал о состоянии теплосетей в городе.