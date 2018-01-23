На 65% дешевле: Названа честная цена бензина

Представители Федеральной Антимонопольной службы заявили, что около 65% стоимости бензина приходится на налоги. При этом стоимость акцизов на топливо продолжит расти, передаёт Правда.

Напомним, в 2017 году владельцы АЗС неоднократно повышали цены на топливо. В целом был зафиксирован рост более 7%, что в разы выше инфляции (2,5%).

Эксперты уже предупреждали, что стремительный рост цен на бензин продолжится и в этом году. В январе цены на акцизы бензина и дизельного топлива выросли на 6,4% и 8,4% соответственно. Летом ожидается очередное повышение на акцизы на 6% и 7,7%.

Ранее мы рассказали, что в итоге стоимость литра 92-го бензина может достигнуть 40 рублей.