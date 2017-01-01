Трудный путь: Новокузнечанка с ДЦП стала первым в России «особым» специалистом

У Натальи Вахитовой сложная форма ДЦП, передвигается девушка с помощью инвалидной коляски. Но это ничуть не мешает ей жить на все 100 и вдохновлять других.

Наталья ведёт общественную деятельность. Развивает доступную среду в Новокузнецке, является добровольцем-волонтером, исполняет обязанности пресс-секретаря организации АНО «ДОБРОплюс», проводит творческие мастер-классы для обычных и «особых» детей и взрослых. Она учит ребят шить и делать букеты.

А недавно Наталья получила сертификат Кинестетикс-наставника, от Европейской Ассоциации Кинестетикс. Kinaesthetics — (с древнегреческого «кинезис» – движение, «эстезис» – восприятие) — это наука (мастерство) о восприятии движения.

«Сказать, что это был трудный путь, — это ничего не сказать. Это очень большая трудная работа, в первую очередь над собой, над своим телом и диагнозом. Но результат того стоит. Удивительно, как изменилась я, моё тело, движения. Раньше, чтобы меня сдвинуть с одной позиции в другую на полу, нужно было приложить богатырскую силу, я была, как вкопанное дерево. А сейчас достаточно лишь дать небольшой импульс и я уже «плыву» по полу. Даже самой не верится. И главное, что я помогаю не только себе развиваться, я теперь могу помогать «особым» деткам, их родителям, взрослым ребятам с ОВЗ, а также специалистам, стать компетентнее в работе с «особыми» пациентами», — поделилась Наталья.

Наталья Вахитова стала первым в России и Европе Kinaesthetics-наставником, со сложной формой ДЦП, передвигающимся на коляске, а это ещё раз доказывает её девиз: невозможное – возможно! Она как специалист с особенностями лучше других понимает аудиторию, с которой работает. Аббревиатуру ДЦП Наталья Вахитова расшифровывает по-другому, для неё это — Добейся цели победить.