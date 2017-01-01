Ультиматум: Сторонники Навального зовут новокузнечан на несогласованный митинг в -30

28 января по всей стране пройдёт акция сторонников Навального «Забастовка избирателей». Новокузнецк не станет исключением.

При этом администрация города не согласовала этот митинг. В группе штаба Навального в Новокузнецке всё равно призывают горожан прийти на площадь общественных мероприятий 28 января в 16:00. В этот день синоптики обещают от -25 до -34 градусов.

По мнению сторонников Навального, городская администрация не имела права запрещать проведение акции на этой площадке.

В ответе на уведомление об акции власти сослались на закон Кемеровской области от 09.07.2012 №81-03 «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий». По нему организовать митинги, шествия и другие акции можно, отступив 100 метров от административных зданий, торговых центров, остановок общественного транспорта и даже тротуаров.

Как сообщают в группе «Команда Навального. Новокузнецк», единственное место, которое отвечает всем требованиям, это площадь в Куйбышевском районе, но там некие активисты заявили пикеты с 7:00 до 10:30 и с 14:30 до 21:00.

«В связи с нарушением наших конституционных прав на свободу собраний (незаконно переносить и место, и время) у штаба не остаётся выбора. В понедельник мы подаём на администрацию в суд. Вне зависимости от решения мы проведём акцию протеста 28 января в 16:00 на Площади общественных мероприятий. От администрации города и лично мэра Кузнецова зависит только статус этого мероприятия», — пишут администраторы сообщества.

Для тех, кто решит присоединиться к акции, составлена специальная юридическая памятка.