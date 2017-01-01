Широкий жест: В Новокузнецке увеличили льготу по земельному налогу

С 2018 года в Новокузнецке увеличен размер льготы по земельному налогу для малого и среднего бизнеса.
Об этом рассказали специалисты управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации Новокузнецка.
Ранее в городе максимально можно было получить льготу чуть больше 50%.
Специалисты уточняют, что для каждого предпринимателя льгота рассчитывается индивидуально, всё зависит от проекта.
Ещё одно нововведение — если раньше только юрлица и ИП могли получить льготу, то сейчас это позволено и физическим лицам – собственникам земельных участков, на которых ведётся инвестиционная деятельность, при условии аффилированности лица с данной компанией.
Все подробности можно посмотреть здесь.
novokuznetsk.su
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