За героический подвиг: Кузнецов вручил ветерану Сталинградской битвы областную награду

Накануне глава Новокузнецка Сергей Кузнецов вручил ветерану Сталинградской битвы областную награду, подарки и памятный адрес.

2 февраля 2018 года отмечается историческое событие – 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Много добрых слов прозвучало в адрес участника Сталинградской битвы Трофима Александровича Сахно, проживающего в селе Сосновка. Мэр приехал лично выразить благодарность герою и наградить его юбилейной медалью «75 лет Кемеровской области».

Уроженец Ростовской области свой боевой путь начал с участия в окружении Сталинградской группировки фашистов в 1942-м — пришлось сдерживать натиск группы армий «Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна, которые пытались деблокировать армию Паулюса из Сталинградского «котла».

«Две недели мы держали оборону против Манштейна, – вспоминает ветеран, — но не дали его частям прорваться к армии Паулюса».

После разгрома Сталинградской группировки немецких войск Трофиму Сахно довелось освобождать родную Ростовскую область, участвовать в знаменитом сражении на Курской дуге.

Также в его послужном списке: освобождение Полтавской области на Украине, бои за освобождение Белоруссии, столицы Литвы Вильнюса, литовских городов Паневежис и Шауляй. Девятое мая 1945 года минометчик Сахно встретил в Литве. Но воевать пришлось и после победного салюта: прибалтийские леса были буквально наводнены бандитами, которые сдаваться в плен не хотели, оказывали жестокое сопротивление, и до конца мая 45-го Трофим Александрович участвовал в ликвидации бандформирований.

А летом 1945-го их часть эшелоном отправили на Дальний Восток, и Сахно довелось принимать участие в разгроме Японии, поэтому война для него закончилась только 2 сентября 1945 года – когда представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции.

В нынешнем году Трофим Александрович отмечает свой 95-й день рождения. То, что ему удается по-прежнему хорошо выглядеть, ветеран объясняет крестьянской закалкой:

«В деревне я начал работать с детства, до восьмого класса ходил в школу босиком. Хотя обувку мне давали, а я ее в карман засуну и бегу босой, к школе подойду — ноги помою и только на крылечке обуюсь. И так до самых морозов… С малых лет закалился и к труду привык и до сих пор без дела не сижу — сегодня живу в деревне, люблю заниматься огородом, что-нибудь мастерить по хозяйству…».

Добавим, в настоящее время в Новокузнецке проживают 9 ветеранов и 13 вдов погибших (умерших) участников этого сражения. Сегодня руководители районных администраций, представители депутатского корпуса и комитета социальной защиты приехали к каждому из них, чтобы поблагодарить за мужество, проявленный героизм, терпение и выдержку в непростое для страны время. Ветераны были награждены юбилейной медалью «75 лет Кемеровской области», а женщины-вдовы получили целевую премию губернатора Кемеровской области и, конечно же, цветы, подарки и заслуженные слова признательности.

В частности, Анна Андреевна Рахтиенко, вдова участника Сталинградской битвы Василия Михайловича Рахтиенко, с которым она прожила долгую и счастливую жизнь длиной в 65 лет (в 2012 году его не стало).