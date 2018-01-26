Мнение эксперта: Сибирь внесёт интригу в выборы президента РФ

«У Владимира Путина поддержка будет ниже в Новосибирской и Иркутской областях, чем в целом по стране. Так уж вышло, что мэр Новосибирска и губернатор Иркутской области – коммунисты, а значит, привычный админресурс партии власти на этих территориях задействован не будет или же будет нейтрализован ресурсом КПРФ.

Президентская кампания в самом разгаре. Тот факт, что победу одержит Владимир Путин, мало у кого вызывает сомнение, однако даже в таком нарративом ходе выборов есть своя интрига. Выбирая президента, избиратель не только отдает предпочтение персоне, но и поддерживает определенный политический курс. И если в вопросе внешней политики Владимир Путин пользуется поддержкой, то в вопросах внутренней политики все не так однозначно. Много вопросов к работе правительства РФ под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, еще больше вопросов к главам регионов.

Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский на недавнем круглом столе «Президентские выборы – 2018. Сибирские акценты» отметил, что всем политическим силам не нужно оглядываться на опыт прошлых президентских выборов 2012 года. «Сегодня наблюдается иное общественное настроение», – сказал он. Действительно, в Сибири никогда не было крепостного права, поэтому и избиратель здесь более свободный, сам привык выбирать своих руководителей. В 2014 году выборы главы сибирской столицы, города-миллионника Новосибирска, выиграл кандидат от КПРФ Анатолий Локоть. В 2015 году на выборах главы Иркутской области победу одержал коммунист Сергей Левченко. Монополия «Единой России» была разрушена, а коммунисты продолжают наращивать свое влияние.

Однако, несмотря на левые взгляды сибиряков, действующий глава государства Владимир Путин пользуется в Сибири устойчивой поддержкой. Как сообщил представитель ВЦИОМа Степан Львов, замеры фиксируют рейтинг Путина в СФО на уровне 83,5% (больше кандидат набирает только в Приволжском федеральном округе), тогда как у кандидата от КПРФ Павла Грудинина он составляет всего 4,4% (последний результат по сравнению с другими резульатами в стране). Неожиданно, но 2,5% набирает здесь Ксения Собчак (это лучший показатель в округах), так что предпочтения сибиряков поистине в корне отличаются от тех, что свойственны жителям остальной части России. Кроме того, при отсутствии административного ресурса явка в регионе может не дотянуть до установочных 70%, но останется довольно высокой – на уровне 56–58%. Таким образом, результаты кандидатов могут существенно отличаться от прогнозов, так как в ходе протестного голосования растут показатели оппозиционных кандидатов», - считает эксперт.