Выгоняла или нет: Следком ищет свидетелей ситуации с высаженной из маршрутки девочкой

Следственный комитет взялся за ситуацию, с высаженной из маршрутки в Новокузнецке девочкой.

По данным следователей, ребёнок пробыл на морозе 20 минут. За это время она дошла от остановки до дома, где живёт бабушка.

Девочка подтвердила следователям, что кондуктор высадила её. Однако кондуктор опровергает этот факт, заявляя, что просто рекомендовала ребёнку сообщить родителям о проблемах с картой.

Сейчас СК ищет свидетелей, чтобы установить, как было на самом деле.

Всех, кто стал свидетелем этой ситуации просят звонить по телефону в Новокузнецке 32-34-33.