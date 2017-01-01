Ждём потепления: Работы на сетях начнутся, когда спадут морозы

Компания СГК сообщила, что приступит к ликвидации дефекта на магистральном трубопроводе в Центральном районе города, произошедшем в связи с понижением температуры наружного воздуха, как только морозы пойдут на спад.

Дефект (свищ) на магистральном трубопроводе по улице Дружбы произошёл в начале текущей недели, когда в связи с наступлением морозов менялись гидравлические режимы в теплосети.

Характер повреждения является незначительным и не оказывает влияния на подачу тепла потребителям. Поэтому было принято решение приступить к его ликвидации после отступления холодов, работы намечены ориентировочно на 29 января 2018 года. Вместе с тем на участке было выставлено круглосуточное наблюдение, производится откачка горячей воды. Диспетчерская служба ведет постоянный мониторинг режимов: давления, температуры, сетевой подпитки. Именно из-за незначительной утечки теплоносителя на поврежденном участке наблюдается парение, на которое стали обращать внимания горожане.

— Как только холода отступят, энергетики Межрегиональной теплосетевой компании (входит в СГК) приступят к устранению повреждения — по прогнозам синоптиков такая возможность появится уже в понедельник, — говорит представитель пресс-службы СГК в Новокузнецке Лариса Сергеева. — Начинать работы раньше не было возможности, так как в этом случае пришлось бы вводить временные ограничения на поставку тепла некоторым потребителям, а в условиях морозов это нецелесообразно.

Температура сетевой воды по контуру Кузнецкой ТЭЦ соответствует требованиям температурного графика и гидравлическим режимам, ситуация находится под контролем и не вызывает опасений у специалистов. Возможное снижение температуры в некоторых домах в последние дни связано с общей разрегулировкой централизованной системы теплоснабжения и выстыванием домов из-за длительного воздействия низких температур атмосферного воздуха. О проблеме разрегулированности системы теплоснабжения в коммунальной сфере Новокузнецка энергетики говорили неоднократно, призывая в межотопительный период управляющие компании навести порядок в домах. Длительные морозы только усугубили ситуацию.

Энергетики Сибирской генерирующей компании просят отнестись с пониманием к работе сотрудников компании и представителей служб жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецка, которые делают все возможное для обеспечения нормального функционирования сложной системы теплоснабжения Новокузнецка.

Оперативно-диспетчерская служба МТСК (телефон 46−94−66) в круглосуточном режиме принимает заявки и жалобы потребителей. Специалисты СГК не оставят без внимания ни одно обращение, все они будут отработаны совместно со специалистами управляющих компаний.