«Евросеть» и FixPrice: Определены самые «мутные» российские компании

Эксперты российского отделения Transparency International опубликовали рейтинг самых честных отечественных компаний.
В исследовании «Прозрачность корпоративной отчетности» была проанализирована выручка 200 российских фирм.
Итоговую оценку выставляли с учётом трёх критериев (организационная прозрачность, антикоррупционные программы, отчетность по странам ведения деятельности) по 10-бальной шкале, где 10 — максимальная прозрачность, а 0 — минимальная.
В тройку лучших попала торговая сеть «Магнит» и Сбербанк с 7,9 баллами, «Казаньоргсинтез» (7,8), «Россети» (7,5) и «Нижнекамскнефтехим» (6,8).
А самыми мутными были признаны FixPrice, Мираторг, НПФ «Лукойл-Гаран, Автомир и д.р. В общей сложности, в этот список попало больше 40 компаний (те, кто получил 0 баллов).
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novokuznetsk.su
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