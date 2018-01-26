Нащупываем дно: Реальные доходы населения резко упали в 2017 году

По итогам 2017 года реальные доходы упали почти на 2%, передаёт Росстат.

Причём чиновники оптимистично рапортуют о повышении зарплат на 3,4%, но в целом ситуация вызывает опасение – ведь социальные и иные выплаты, а также доходы от бизнеса сильно проседают.

Но экономисты успокаивают, что в 2018 году показатели перейдут в зелёную зону, но ждать «приличного плюса» не стоит, передаёт Газета.ру.

«Реальные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились на 1,7%, в декабре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 1,8%», - отметили в докладе.

Отметим, россияне ощущают снижение доходов уже четвёртый год подряд. Причём многие граждане признаются, что им не хватает денег на еду, одежду и товары первой необходимости.