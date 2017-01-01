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Новость от 26 января 2018

Мороз не помог: В Сибири гриппа нет, а в Кузбассе есть

На территории Сибирского федерального округа распространение вирусов блокируют сильные морозы. Но в Кемеровской и Новосибирской областях эпидемпорог был превышен на 16,3% и 11,4% соответственно.

Недельный порог заболеваемости превышен в Новокузнецке, Мысках, Междуреченске, Прокопьевске, Краснобродском, Юрге, в Беловском, Тисульском и Ленинск-Кузнецком.

Повально болеют ОРВИ, заражения гриппом отмечаются очень редко.

При этом специалисты предупреждают, что судить об общем уровне заболеваемости вирусными инфекциями в этом сезоне ещё рано — нужно посмотреть на ситуацию после того, как сорокаградусные морозы отступят, сообщает Коммерсант-Сибирь.

novokuznetsk.su

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