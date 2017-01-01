Тулеев гордится: Мы построили 17 новых Кузбассов

В Кемерове в эти минуты проходит торжественная 65-я сессия народных депутатов Кемеровской области. Глава региона поздравил всех с 75-летием Кузбасса и рассказал историю области.
Аман Тулеев отметил, что за последние годы удалось добиться значительных успехов, и подчеркнул значимость строительной сферы.
«Мы снесли 20 тыс. бараков. 49 тыс. семей переселили в благоустроенное жильё. За 75 лет, по сути, мы построили 17 новых Кузбассов. А наш уникальный проект «Лесная поляна»? Город молодых, город лучших. Начинали тогда с нуля», — рассказал губернатор.
Напомним, Новокузнецк который год срывает планы по вводу нового жилья.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники