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Новость от 26 января 2018

Бунт на корабле: работники администрации Новокузнецка пожаловались на мэра

В редакцию пришло письмо от читательницы:

«Вот очень интересно, соблюдаются ли указы нашего губернатора Тулеева А. Г. в Новокузнецке? Согласно информации в СМИ, 26 января 2018 года у работников бюджетной сферы рабочий день сокращается до 14:00. Но по факту этого нет», — возмутилась работница администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что Аман Тулеев в честь 75-летия Кемеровской области распорядился сделать в бюджетных организациях 26 января сокращённым рабочим днём.

 

novokuznetsk.su

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