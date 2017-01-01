Бунт на корабле: работники администрации Новокузнецка пожаловались на мэра

В редакцию пришло письмо от читательницы:

«Вот очень интересно, соблюдаются ли указы нашего губернатора Тулеева А. Г. в Новокузнецке? Согласно информации в СМИ, 26 января 2018 года у работников бюджетной сферы рабочий день сокращается до 14:00. Но по факту этого нет», — возмутилась работница администрации.