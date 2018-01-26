Сознался и раскаялся: В Кузбассе чиновник уволился из-за пьяной езды

Главу одного из сельских поселений Мариинского района оштрафовали за езду в пьяном виде. Причём сотрудники ГИБДД неоднократно привлекали по административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Последний раз чиновник сел пьяным за руль в октябре прошлого года, до этого в апреле 2016 года. Тогда по решению суда его оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили прав на 1 год и 2 месяца.

На этот раз его приговорили к обязательным работам (90 часов), а также лишили прав на 18 месяцев.

При этом 19 января глава сельского поселения ушёл в отставку по собственному желанию.