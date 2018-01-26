Оперативное предупреждение: В Кузбассе сохранится аномально-холодная погода

По прогнозам синоптиков, суровые морозы простоят в Кузбассе до 29 января. В эти дни столбик термометра покажет -37°С, -40°С и ниже. При этом будет ясная погода без осадков.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 27-29 января 2018 г
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
27.01
-38,-43,
местами
-29,-34
-25,-30,
местами
-17,-22
Северо-восточный с переходом на юго-восточный
2-7,
местами до 11
Небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, туман, дым, дымка
28.01
-27,-32,
местами
до -40
Ослабление морозов
-14,-19,
местами -20,-25
Западный
4-9,
днем местами
до 15
Ночью без осадков, днем местами небольшой снег
29.01
-22,-27,
местами
до -33
Ослабление морозов -11,-16,
местами до -21
Западный
6-11,
местами порывы 15-20
Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, метели
novokuznetsk.su
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