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Новость от 27 января 2018

Оперативное предупреждение: В Кузбассе сохранится аномально-холодная погода

По прогнозам синоптиков, суровые морозы простоят в Кузбассе до 29 января. В эти дни столбик термометра покажет -37°С, -40°С и ниже. При этом будет ясная погода без осадков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 27-29 января 2018 г

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

27.01

-38,-43,

местами

-29,-34

-25,-30,

местами

-17,-22

Северо-восточный с переходом на юго-восточный

2-7,

местами до 11

Небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, туман, дым, дымка

28.01

-27,-32,

местами

до -40

Ослабление морозов

-14,-19,

местами -20,-25

Западный

4-9,

днем местами

до 15

Ночью без осадков, днем местами небольшой снег

29.01

-22,-27,

местами

до -33

Ослабление морозов -11,-16,

местами до -21

Западный

6-11,

местами порывы 15-20

Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, метели

novokuznetsk.su

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