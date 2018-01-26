Оперативное предупреждение: В Кузбассе сохранится аномально-холодная погода

По прогнозам синоптиков, суровые морозы простоят в Кузбассе до 29 января. В эти дни столбик термометра покажет -37°С, -40°С и ниже. При этом будет ясная погода без осадков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 27-29 января 2018 г

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 27.01 -38,-43, местами -29,-34 -25,-30, местами -17,-22 Северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7, местами до 11 Небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, туман, дым, дымка 28.01 -27,-32, местами до -40 Ослабление морозов -14,-19, местами -20,-25 Западный 4-9, днем местами до 15 Ночью без осадков, днем местами небольшой снег 29.01 -22,-27, местами до -33 Ослабление морозов -11,-16, местами до -21 Западный 6-11, местами порывы 15-20 Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, метели