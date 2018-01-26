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Новость от 29 января 2018

Не стесняйтесь улыбаться!

Белоснежная здоровая красивая улыбка. Для этого нужно не так уж много: регулярно чистить зубы и своевременно обращаться к стоматологу, если возникают проблемы. Ключевое слово – своевременно. Здесь затягивать не рекомендуется, иначе потребуется гораздо больше усилий.

Почему-то многие люди забывают, что зубы, точнее зуб — это очень важный орган. Если не хватает одного зуба или нескольких, то это полностью меняет челюстно-лицевую систему. Соседние с отсутствующим зубы начинают нести дополнительную нагрузку, могут наклоняться или выдвигаться из челюстной дуги, ведь природа пустоты не терпит. Зубы, получающие несвойственную им нагрузку подвержены стираемости, образованию клиновидных дефектов и проблемам с пародонтом.

Также неравномерное жевание приводит к дополнительной нагрузке на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), который считают самым сложным суставом в организме человека. Болезни этого сустава менее распространены, чем те же кариес или пародонтит. Но возможно даже более серьезны. Симптомы заболеваний ВНЧС различны в зависимости от характера и вида болезни: головные боли; боль в ушах, заложенность, звон; спазм жевательных мышц, болезненность при открывании и жевании; посторонние звуки при движениях челюсти – хруст, щелчки, скрежет; увеличенные лимфатические узлы (подчелюстные). Особенно ярко эти симптомы могут проявляться у пожилых людей.

Когда человек теряет зуб, то костная ткань, в которой находился корень данного зуба, перестает получать свою нагрузку в процессе жевания. Это приводит к тому, что костная ткань в том месте, где когда-то был зуб, начинает потихоньку убывать. Поэтому очень важно следить за зубами и вовремя протезировать отсутствующие зубы.

Если у вас возникли какие-то проблемы с зубами, то можно обратиться в клинику «Семейный стоматолог». Отличные специалисты и добрые доктора — хирург, ортопед и терапевт — проведут консультацию. После комплексного обследования вам предложат дальнейший план восстановления зубов в любом возрасте.

Например, многих тревожат зубы, которые лечили давно, и их каналы были запломбированы не совсем качественно или не очень хорошими материалами. В клинике «Семейный стоматолог» смогут привести их в порядок. Проводятся и зубосохраняющие операции. Например, по частичному удалению корня зуба, сохранив при этом зуб. Такая операция называется резекция. В «Семейном стоматологе» её проводит не просто стоматолог-хирург, а челюстно-лицевой хирург Роман Гончаревич.

Имплантация и протезирование на имплантах сопоставимы по стоимости с обычной мостовидной конструкцией, но при этом соседние с отсутствующим зубы не обтачиваются. Согласитесь, это плюс. Еще один плюс — имплантация в «Семейном стоматологе» проводится с гарантийными обязательствами, и в случае неприживления имплантата, повторная операция будет проведена абсолютно бесплатно.

Помимо этого в клинике делают полные съёмные протезы, частичное протезирование, бюгельные протезы. А также протезирование телескопическими коронками, с которыми в Новокузнецке мало кто работает. Между тем, они позволяют спланировать такой вид конструкции, который прослужит очень долго. Даже если с возрастом человек теряет зубы или уже во рту есть проблемные зубы, которые долго не прослужат, то в конструкцию просто добавляется отдельный элемент.

Телескопические протезы съемного типа – разновидность бюгельных. Они состоят из двойных телескопических коронок, надевающихся друг на друга для обеспечения максимально крепкой фиксации. Благодаря тому, что такая конструкция отличается надежностью и комфортом в эксплуатации, метод телескопического протезирования стал широко применяться для восстановления зубного ряда пациентов.

Кстати, в «Семейном стоматологе» работает отличный ортопед Владимир Акафьев, с большим опытом работы. Ему подвластны любые виды протезирования, причем с такой эстетикой, что никто и не догадается, что это не ваши родные зубы. Помимо перечисленных видов протезирования, это металлокерамические коронки, безметалловые очень тонкие коронки и виниры.

Виниры – это микропротезы из керамики. Ими облицовываются передние поверхности зубов, которые входят в линию улыбки. Виниры придают зубам красивый естественный вид. Так называемая белоснежная голливудская улыбка чаще всего достигается с помощью именно виниров.

Когда же рекомендуется применять виниры? При недостаточной красивой форме коронки зуба или когда цвет зуба нельзя улучшить отбеливанием. При небольших промежутках между передними зубами, а также лечении скола режущего края. В общем, с помощью виниров можно изменить цвет, положение зубов, их размер и форму, и никто не догадается, что это не ваши родные зубы. Можете смело улыбаться!

Сеть клиник «Семейный стоматолог»
ул. Франкфурта, 18 и ул. Зыряновская, 68
телефон для записи: 209-444

www.semstom-nk.ru

Денис Платов.

На правах рекламы.