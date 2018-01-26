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Новость от 27 января 2018

Судебные тяжбы: Ранее подконтрольная Щукину компания пытается взыскать с завода 74 млн рублей

Компания ООО «Производственно-торговая компания »Уголь« обратилась в суд с требованием взыскать с ООО »Юргинский машиностроительный завод« 73,6 млн рублей долга по займу, передаёт Интерфакс. 

Напомним, ООО »Уголь« раньше была подконтрольная местному бизнесмену Александру Щукину, который сейчас находится под домашним арестом по подозрению в вымогательстве акций разреза »Инской«. 

По данным базы данных Арбитражного суда Кемеровской области, в сумму исковых требований включена задолженность машзавода по договору займа от августа 2016 года, а также проценты по займу.

Ранее суд отказал олигарху в банкротстве компании «Бизнес-инвестиции», которая несколько лет назад принадлежала ему.

novokuznetsk.su

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