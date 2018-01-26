Судебные тяжбы: Ранее подконтрольная Щукину компания пытается взыскать с завода 74 млн рублей

Компания ООО «Производственно-торговая компания »Уголь« обратилась в суд с требованием взыскать с ООО »Юргинский машиностроительный завод« 73,6 млн рублей долга по займу, передаёт Интерфакс.

Напомним, ООО »Уголь« раньше была подконтрольная местному бизнесмену Александру Щукину, который сейчас находится под домашним арестом по подозрению в вымогательстве акций разреза »Инской«.

По данным базы данных Арбитражного суда Кемеровской области, в сумму исковых требований включена задолженность машзавода по договору займа от августа 2016 года, а также проценты по займу.

Ранее суд отказал олигарху в банкротстве компании «Бизнес-инвестиции», которая несколько лет назад принадлежала ему.