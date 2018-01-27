Я-инспектор: Пожаловаться на невыплату зарплаты станет проще

Российские власти продолжают бороться с предпринимателями, которые не выплачивают заработную плату своим сотрудникам. Для того, чтобы любой россиян мог отстоять свои права и получить деньги за труд, разработано мобильное приложение «Я-инспектор», сообщает газета Известия.

Как уточнил замначальника управления проектов информатизации ведомства Виталий Лосев, россияне не выходя из дома, смогут сообщать обо всех нарушениях Трудового Кодекса и о фактах травматизма на рабочем месте.

Ранее губернатор Кемеровской области рассказал о самых востребованных профессиях в регионе.