Падение: Чистая прибыль «Магнита» в четвертом квартале снизилась почти наполовину

Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в четвертом квартале 2017 года снизилась на 41,72% по сравнению с 2016-ым, составив 7,86 млрд рублей. Сократилась за год и выручка компании на 6,19 % до 302,3 млрд рублей, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз ретейлера.

В четвертом квартале продажи «Магнита» снизились на 4,17 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Ранее мы рассказали, что руководство торговой сети «Магнит» анонсировало объединение их аптечной сети с «Магнит косметик».