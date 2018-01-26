Противостояние продолжается: США ввели новые санкции против России

Соединённые штаты ввели новые санкции против Российской Федерации. Соответствующее сообщение появилось на сайте американского Минфина. Они были приняты «в связи с конфликтом на Украине», а также якобы «оккупацией Россией Крыма».

В расширенный список попали 21 гражданин России, ЛНР и ДНР. Вдобавок девять компаний не смогут полноценно работать за рубежом, передаёт РИА Новости.

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, Москва готовит адекватный ответ, который избавит нашу страну от «санкционной чумы».

В свою очередь российские дипломаты подчёркивают, что новые санкции только осложнят отношения и ударят по репутации США.