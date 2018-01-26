Соседи России: Названы страны, где к 2050 году почти не останется людей

Специалисты ООН проанализировали ситуацию в разных странах и назвали те, в которых к 2050 году произойдет резкий спад населения. Эти исследования были опубликованы в докладе «Перспективы мирового народонаселения».

Через тридцать лет ожидается резкое сокращение населения на Украине, в Польше, Литве, Латвии, Болгарии, Румынии и Сербии.

Россию тоже ждёт демографический спад. Эксперты считают, что нас будет немногим больше 140,5 млн человек. Отметим, в 2016-ом числилось 143,9 млн человек.

В целом проблема перенаселения планеты останется — каждый год ожидается прирост до 83 млн человек. Такая тенденция сохранится и до 2050 года, сообщает издание Правда.ру.