Любого можно «удушить»: В России могут ограничить процентное соотношение премии и оклада

Работодателям могут установить новые требования к расчёту заработной платы.

В Госдуме готовят законопроект, который регламентирует соотношение премии и оклада, пишет «Парламентская газета». Предполагается, что премия не сможет быть больше одной пятой части оклада. Для этого нужно будет внести поправки в Трудовой кодекс.

По мнению автора законопроекта депутата Сергея Вострецова, ситуация, когда оклад составляет минимальную часть от всей зарплаты, равносильна удавке в руках работодателя, с помощью которой можно потребовать от работников выполнять работу с нарушением ТК.

Одним из доказательств внезапно стала трагедия на шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда шахтёры вынуждены были отключать датчики загазованности и продолжать работать в забое, чтобы выработать необходимую норму. Иначе они лишились бы большей части зарплаты.

«Премия — это переработка или дополнительная нагрузка. А по факту люди работают в обычном режиме. Просто им зарплату сформировали так, что в любой момент любого можно любого удушить», — негодует Сергей Вострецов.

По мнению Вострецова, оклад дожен быть не менее 80 процентов от общей заработной платы. Такая схема начиления зарплаты будет относиться ко всем — начиная от врачей с учителями и заканчивая самими депутатами.

Как рассказал Сергей Вострецов, сегодня у депутатов оклад 65 тысяч, а на руки они получают 400 тысяч рублей.

«Давайте перестанем дурить людей и уберём эту лазейку для работодателя — когда премия используется не как метод поощрения, а как бич!», — предлагает парламентарий.

Надбавки за работу на вредном производстве или в северных условиях, по мнению депутата, необходимо вовсе вывести из зарплаты и начислять как в армии — по пайковой системе.