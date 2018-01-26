Ждём вспышки: Когда в Кузбасс придёт эпидемия гриппа

Затянувшиеся морозы блокируют распространение вируса гриппа в Сибири.

Однако это не помешало превысить порог по ОРВИ в Кузбассе на 11,4%, пишет ВашГород.ру. В соседней Новосибирской области ситуация ещё острее — порог превышен на 16,3%.

В остальных регионах не наблюдается увеличения количества заболевших.

В целом роспотребнадзор сообщают об умеренном росте заболеваемости ОРВИ.

Что касается, гриппа, то его распространение идёт медленными темпами благодаря морозам. Заражения гриппом выявлены пока в единичных случаях или вообще не отмечаются.

Для сравнения, в 2017 году в Кузбассе уже 26 января школы начали закрываться на карантин, который продлился до 5 февраля. В 2018 году введения карантина пока откладывается, так как из-за морозов школьники не учились практически неделю и не контактировали между собой.

novokuznetsk.su

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