Безудержное веселье: в Кузбассе продают целый парк за 23 миллиона рублей

Парк аттракционов в Юрге продают за 23 миллиона рублей.

Как сообщается в объявлении, комплекс площадью 10,3 га находится в аренде на 49 лет. На территории находятся аттракционы: автодром, батуты, веломобили, весёлые горки и другие, пишет ВашГород.ру.

«Также к зимнему сезону 2017 года был установлен зимний аттракцион „Бублик Кросс“, что увеличило посещаемость парка в зимний период», — сообщается в объявлении.

Территория парка также является местом для проведения общегородских мероприятий, что также привлекает посетителей. Период окупаемости — 2,5 года. Продажа бизнеса вызвана переездом владельца.