Мешают копать: Жителей посёлков в Новокузнецком районе переселят

Представители администрации Новокузнецкого района ответили журналистам на вопросы о дальнейшем развитии событий, связанных с угольными разрезами.

По данным Роснедр, весь посёлок Тайлеп находится на территории угольного участка, на который выдана лицензия. Означает ли это, что целый посёлок исчезнет? Аналогичная ситуация в селе Берёзово.

«Речи об исчезновении посёлков на территории Новокузнецкого района не велось и не ведётся.

По имеющейся в администрации информации, АО «Кузнецкинвестстрой» планирует в период 2018—2019 год осуществить переселение граждан из домовладений, расположенных в границах посёлка Тайлеп (улица Болотная), попадающих в санитарно-защитную зону разреза в соответствии с требованием закона.

Таким образом, переселение жителей будет осуществляться на основании договорных отношений между предприятием и гражданами. Изменение границ поселений возможно только после проведения публичных слушаний.

Границы лицензионного участка «Берёзовский Южный» находится за пределами границ села Берёзово, что отчётливо видно на сайте «Росгеолфонд» (www.rfgf.ru).

Так же как и в случае с Тайлепом, если будет установлено, что домовладение расположено в границах установленной СЗЗ, предприятие будет обязано переселить граждан, с предварительным информированием об этом администрации Новокузнецкого района», — ответил ВашГород.ру заместитель главы района по промышленности транспорту и сельскому хозяйству Сергей Криулькин.