Забастовка избирателей: Полиция заблокировала штаб Навального в Новокузнецке, в Кемерове — задержания

За час до начала всероссийской акции «Забастовка избирателей» в Новокузнецке, которую сторонники Навального несмотря на запрет властей планировали провести на площади общественных мероприятий, полиция заблокировала выход из штаба Навального.

«Они не хотят, чтобы мы пошли на праздник 75-летия Кузбасса» «Через решётки просочиться не получится» «У нас нет чёрного входа» «Зато хайпанём», — комментируют оказавшиеся заблокированными новокузнечане в прямом эфире в твиттере.

Каких-то активных действий полицейские пока (15:15) не предпринимают.

А вот в Кемерове за несколько часов до акции задержали руководителя местного штаба Навального Ксению Пахомову.

Но акция состоялась. Вот как описывают её в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте»:

«Шествие прошло по полному маршруту! Участники успешно дошли до финальной точки. После шествия вышли на площадь, где в тот момент проходило «публичное мероприятие» с 30 (кхм) людьми. Колонки сделали громче, пытаясь заглушить наших сторонников.



На ступенях администрации начался митинг. Мегафон был громче колонок — видимо, для сотрудников полиции это стало последней каплей. Начались задержания.



Митингующие сделали всё абсолютно правильно: сцепили руки. Полицейские применили силу, таскали мирно настроенных граждан по льду, чтобы разорвать цепочку. Задержаны не менее 20 человек».