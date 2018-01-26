Причина холода: новокузнечане мёрзнут из-за действий управляющих компаний

Ситуация с теплоснабжением в Новокузнецке на особом контроле специального оперативного штаба. В связи с сильными морозами всё больше горожан жалуются на прохладные батареи в квартирах и организациях. Специалисты отмечают, несмотря на то, что все тепловые станции города работают в штатном режиме, дома остыли настолько, что просто не держат тепло. Кроме этого, некоторые управляющие компании и организации, чтобы удовлетворить жалобы жителей открывают в подвалах задвижки, в итоге в отдельном конкретном доме температура повышается, а соседние страдают от недогрева. В итоге в Новокузнецке серьезно нарушен гидравлический режим. Чтобы контролировать ситуацию в районах созданы мобильные группы, которые выявляют факты сброса воды.

Евгений Буцук, заместитель Главы г. Новокузнецка по ЖКХ: «Те управляющие компании, на которые мы составляем вот эти акты, вчера а я знаю «Плюс 4 связь», КИК, еще какие-то организации, есть уже факты, где есть сбросы, где есть вмешивание в процесс, в тепловой узел, они уже там свои накрутки делают, мы составляем бумаги, составляем акты, и в ГЖИ отправляем, соответственно они будут выходить и вести разговор об отборе лицензии».

Кроме нарушений гидравлического режима, специалисты обнаружили дефект на сетях от Кузнецкой ТЭЦ. Чтобы вовсе не лишить жителей тепла, ремонтные работы решено провести как только потеплеет. Также чиновники советуют горожанам по вопросам тепла обращаться по городским телефонам горячих линий. Так на жалобу среагируют быстрее, чем звонок или письмо пройдет через область и в итоге все равно поступит в обработку к новокузнецком коммунальщикам.

«Горячая» линия по вопросам теплоснабжения.