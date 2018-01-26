На смену морозам идут снегопады: Водителей Кузбасса предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Суровые холода отступили, теперь в Кузбассе ожидаются ветер, снег и метели. В связи с этим специалисты МЧС предупреждают водителей об ухудшении погодных условий.
«Из-за плохой видимости (до 500-1000 м.) повышается риск возникновения ДТП на дорогах, по возможности, откажитесь от дальних поездок на личном автотранспорте», — уточнили в ведомстве.
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по Кемеровской области:
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Дата
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Температура воздуха, оС
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Ветер
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Явления погоды
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ночь (мин)
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день (макс)
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направление
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скорость, м/с
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29.01
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-18,-23,
по северу
-11,-16,
в горных районах -25,-30
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-8,-13,
местами до -18
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юго-западный
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ночью 8-13, местами порывы до 21,
днем 10-15, местами порывы до 23
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Облачно с прояснениями, в большинстве районов снег от небольшого до умеренного, метели, на дорогах снежные заносы.
novokuznetsk.su
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