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Новость от 29 января 2018

На смену морозам идут снегопады: Водителей Кузбасса предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Суровые холода отступили, теперь в Кузбассе ожидаются ветер, снег и метели. В связи с этим специалисты МЧС предупреждают водителей об ухудшении погодных условий.

«Из-за плохой видимости (до 500-1000 м.) повышается риск возникновения ДТП на дорогах, по возможности, откажитесь от дальних поездок на личном автотранспорте», — уточнили в ведомстве.

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

29.01

-18,-23,

по северу

-11,-16,

в горных районах  -25,-30

-8,-13,

 местами до -18

юго-западный

ночью 8-13, местами порывы до 21,

днем 10-15, местами порывы до 23

Облачно с прояснениями, в большинстве районов снег от небольшого до умеренного, метели, на дорогах снежные заносы.

 

novokuznetsk.su

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