На смену морозам идут снегопады: Водителей Кузбасса предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Суровые холода отступили, теперь в Кузбассе ожидаются ветер, снег и метели. В связи с этим специалисты МЧС предупреждают водителей об ухудшении погодных условий.

«Из-за плохой видимости (до 500-1000 м.) повышается риск возникновения ДТП на дорогах, по возможности, откажитесь от дальних поездок на личном автотранспорте», — уточнили в ведомстве.