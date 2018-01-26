Для проверки: Путин едет в Сибирь

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время посетит два сибирских региона: Новосибирскую область и Красноярский край. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает газета Известия.

«В Сибирь он поедет с инспекцией — проверить первые результаты работы врио губернаторов. 8 февраля он посетит Академгородок, поездка в Красноярский край тоже запланирована в первой половине месяца», — отметил он.

Некоторые политологи предполагают, что, посещая тот или иной регион, глава государства дает понять местным элитам, что назначенные им люди — не временные.