Медведев рассказал: Роботы создадут условия для роста зарплат в России

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, автоматизация и роботизация помогут справиться с дефицитом кадров и создадут условия для роста зарплат в стране.

Он подчеркнул, что роботы помогут повысить производительность труда, при этом не спровоцируют роста безработицы, сообщает regnum.ru

«Россия из-за последствий уменьшения рождаемости в ближайшем будущем действительно будет испытывать такие проблемы», — заявил он, выступая на Гайдаровском форуме.

Отметим, в этом году был принят целый пакет законов для российских семей, чтобы минимизировать последствия демографических трудностей в стране.