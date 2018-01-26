Навстречу мечте: в новокузнецком детдоме открыли студию робототехники

“Я сначала думал, что буду пожарным. Потом я подумал и передумал. Пока не знаю, кем хочу быть”, — рассказывает четвероклассник Рустам Ромашкин.

Второклашка Настя же с будущим почти определилась.

“Хочу стать учителем английского языка”, — запинаясь, произносит она. И тут же краснеет — с щёк до корней светло-русых волос.

В новокузнецком детдоме №95 учатся такие же ребята, как и в простых муниципальных учреждениях. Те же непослушные вихры, веснушки, задорные голоса. Сегодня у них волнительный день — на открытие студии робототехники приехали журналисты города. Камер и микрофонов большинство ребят стесняются — собрались вокруг столов и уткнулись в свои наборы.

“Я давно мечтал, чтобы у нас была своя студия робототехники. Здесь мы сможем строить роботов и программировать их. С помощью конструктора мы сможем создавать различные проекты, которые смогут делать интересные алгоритмы”, — рассказывает уже знакомый нам Рустам.

Первые собранные роботы выполняют простейшие действия — например, вот эти могут двигаться и перевозить небольшие грузы.

Но в будущем ребята мечтают проектировать куда более сложные машины.

“Мне интересно собирать роботов, потому что они смогут всё за нас делать. На другие планеты летать, под водой работать. Роботов станут отправлять на другие планеты, и чтобы они что-то изучили и доставили на Землю”, — делится с нами шестиклассник Серёжа Хорев.

Вместе с Серёжей на робототехнику записались четыре его одноклассника. Всего же в студии занимаются 16 ребят. Есть два кабинета — для младшего и среднего звена. Они оборудованы интерактивными досками, наборами с деталями для будущих проектов, планшетами для программирования. Такую студию не в каждой школе-то встретишь. Детскому дому она досталась бесплатно.

“Компания ЕВРАЗ традиционно, на протяжении многих лет поддерживает все наши начинания. Это реализация и спортивных, и туристических мероприятий, оснащение инвентарём. Исполнили нашу давнюю мечту — сходили в спортивное путешествие в рамках первенства России, в Эвенкию. Наша команда заняла там первое место”, — говорит директор детского дома-школы №95 Ярослав Неугодников.

Что касается студии робототехники, в ней компания видит и дополнительные плюсы.

“Мы понимаем, что металлургия сегодня — высокотехнологичная отрасль промышленности. И мы заинтересованы в том, чтобы у ребят с детства был стимул заниматься техническими науками, развиваться в этом направлении, современное оборудование призвано им в этом помочь”, — прокомментировала начальник департамента по корпоративной социальной ответственности РЦКО «Сибирь» Анастасия Кривоноженко.

В прошлом году компания оплатила учреждению капремонт четырёх кабинетов. Помещения оснастили интерактивными досками, которые помогают учителю сделать уроки более наглядными и дополнительно заинтересовать ребят. Многие из них мечтают связать жизнь с современными технологиями, и новейшее оборудование в классе — отличная мотивация для учёбы. Например, для шестиклассника Руслана.

“Хочу стать кем-то, кто работает с информатикой. Ну, может, учителем даже информатики”, — уверенно говорит мальчик.





У студии есть два пути — обучать по желанию небольшие группы ребят, постоянно усложняя процесс, или всех, кто захочет, допуская, что объём знаний у ребят будет уже не таким большим. Уже к сентябрю этого года педагоги и руководители окончательно определятся. Одно ясно точно: как бы ни работала студия, ребята, грезящие о работе с новыми технологиями, смогут делать первые шаги навстречу мечте.