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Новость от 29 января 2018

Остановить стремительное сокращение: Кудрин предлагает латать демографическую дыру за счёт мигрантов

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предупреждает о возможном сокращении численности трудоспособного населения на 11–13 млн человек уже к 2030 году.

Вдобавок к этому моменту сократится и приток из стран СНГ. Для привлечения высококвалифицированных специалистов в страну, Алексей Кудрин направлять мигрантов лучше всего в те регионы, где не хватает рабочих рук. 

Специалисты ЦСР предлагают создать систему, при которой необходимые нам мигранты и их дети легко интегрируются в наше общество, сообщает газета Коммерсант.

novokuznetsk.su

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