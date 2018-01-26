Остановить стремительное сокращение: Кудрин предлагает латать демографическую дыру за счёт мигрантов

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предупреждает о возможном сокращении численности трудоспособного населения на 11–13 млн человек уже к 2030 году.



Вдобавок к этому моменту сократится и приток из стран СНГ. Для привлечения высококвалифицированных специалистов в страну, Алексей Кудрин направлять мигрантов лучше всего в те регионы, где не хватает рабочих рук.

Специалисты ЦСР предлагают создать систему, при которой необходимые нам мигранты и их дети легко интегрируются в наше общество, сообщает газета Коммерсант.