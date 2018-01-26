Дестабилизировали ситуацию: СМИ по ошибке отправили школьников Новокузнецка на карантин

В школах города карантина по гриппу — нет. Об этом ВашГород.ру рассказали в администрации Новокузнецка. Все школы и детские сады работают в обычном режиме.

В некоторых кузбасских СМИ в конце прошлой неделе появилась информация о том, что школы в Новокузнецке якобы закрыли на карантин. Эта новость стремительно распространилась по школьным пабликам в социальных сетях. Что в буквальном смысле дестабилизировало работу образовательных учреждений города.

«Информация, появившаяся на прошлой неделе на одном из городских сайтов о закрытии всех школ города Новокузнецка на карантин по гриппу, была датирована 26 января 2017 года, но, тем не менее, была распространена областным телеканалом и многими Интернет-ресурсами без проверки информации в комитете образования и науки Новокузнецка», — сообщили в пресс-службе мэрии.

ВашГород.ру