Страшно жить: Кузбасс лидирует по числу преступлений

Кемеровская область традиционно занимает лидирующие позиции в списках по количеству преступлений.

Специалисты отмечают, что такая ситуация ожидаема — в регионе находится много мест заключений, вдобавок идёт снижение реальных доходов и в целом экономическая ситуация ухудшается, толкая людей на преступления.

В тройку лидеров вошли Москва, Московский округ и Краснодарский край. Кузбасс расположился на восьмом месте. Новосибирская область – на 15 месте, Алтайский край – на 18-ом.

Меньше всего преступлений зарегистрировано в Чукотском и Ненецком автономном округе, а также в Республике Ингушетия.