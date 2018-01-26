Горяченькая пошла: Жилфонду Новокузнецка дадут время на отогрев

Сегодня, 29 января, в администрации Новокузнецка прошло заседание по вопросам теплоснабжения под руководством главы города Сергея Кузнецова.

В ходе совещания, все коммунальные службы отчитались о состоянии теплосетей, и рассказали о жалобах горожан.

Несмотря на сорокаградусные морозы, горожане пережили эту неделю без ЧП и аварий на теплосетях. Но многие квартиры стали выстывать.

Мэр потребовал продолжить обследование и мониторинг рабочего оборудования всех ТЭЦ города, котельных, Водоканала, объектов нежилого и жилого фонда, а также сделать обход всех сетей, для обнаружения возможных утечек.

«Нужно составить план работы и приступить к ремонтным работам сразу же, как произойдет повышение температуры воздуха до минус 10-15 градусов», — отметил глава Новокузнецка.

Кроме этого, на совещании принято решение: в течение двух суток не снижать параметры нагрева воды для того, чтобы социальные объекты и жилфонд успели отогреться, после сильных морозов.