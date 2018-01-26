Жизнь вопреки: Новокузнечанке с инвалидностью пришлось доказывать своё право на участие в конкурсе

Новокузнечанка Наталья Вахитова несмотря на свой недуг (ДЦП сложной формы) ведёт активную социальную жизнь, участвует в конкурсах и проводит мастер-классы, пишет стихи, а в прошлом году была признана «Героем Новокузнецка», по мнению певицы Аниты Цой.

Но как выяснилось, к такой активности некоторые относятся с подозрением и недоверием.

«В конце 2017 года в Санкт-Петербурге проходил ежегодный всероссийский конкурс «Премия МИРа». Из 600 заявок, я вошла в число 70 финалистов. Однако мне отказали в праве участвовать в конкурсе, так как «у жюри возникло большое недоверие к анкете», — рассказала Наталья.

Девушке ответили, что с заболеванием, как у неё, невозможно вести такую активную жизнь.

«Вы написали, что у вас ДЦП сложной формы и вы передвигаетесь на коляске, следовательно, по состоянию здоровья вы просто физически не можете в жизни заниматься всем тем, о чём вы указали в анкете», - разъяснили ей в письме.

Но Наталья Вахитова не сдалась и связалась с организаторами конкурса, буквально потребовав внимательней изучить её анкету.

«После общения со мной и просмотра моей страницы, мне сообщили, что я прошла отбор и стала финалисткой конкурса. К сожалению, у нас часто судят по внешности», — подытожила девушка.

Напомним, в начале января губернатор Кемеровской области Аман Тулеев признался, что восхищается теми людьми, которые несмотря на болезнь и инвалидность, активно развиваются и внося большой вклад в развитие региона.

Ранее мы рассказывали, что Наталья Вахитова стала первым «особым» специалистом в России.